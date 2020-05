BÖRSEN-TICKER-Britische Quarantäne-Regeln drücken Fluggesellschaften

Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.13 Uhr - Die geplante zweiwöchige Quarantäne für Passagiere bei der Einreise nach Großbritannien schickt die dortigen Fluggesellschaften auf Talfahrt. Die Aktien der British-Airways-Mutter IAG fallen um 3,6 Prozent und sind mit 183,5 Pence so billig wie zuletzt vor siebeneinhalb Jahren. Die Titel von EasyJet brechen um mehr als acht Prozent ein. Der europäische Branchenindex verliert 1,4 Prozent.

10.43 Uhr - In der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das Industriemetall verteuert sich um 1,8 Prozent und ist mit 5370 Dollar je Tonne so teuer wie zuletzt vor zwei Monaten. Genährt werde der Optimismus von der Lockerung der Coronavirus-Restriktionen in mehreren Ländern, sagten Börsianer.

09.35 Uhr - Die Ankündigung einer Mehrwertsteuer-Erhöhung und von Haushaltseinsparungen in Saudi-Arabien schicken die Börse des Landes auf Talfahrt. Der Leitindex Tadawul rutscht um 2,6 Prozent ab. Das Königreich leidet wegen des Ölpreis-Verfalls unter Einnahme-Einbußen. Seit Anfang März hat sich der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee unter anderem wegen des Nachfrage-Einbruchs durch die Coronavirus-Pandemie um etwa 40 Prozent auf derzeit 30,47 Dollar je Barrel verringert.

07.59 Uhr - Unmittelbar vor dem “Halving” machen Bitcoin-Anleger Kasse. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise bricht um 15 Prozent auf 8494,72 Dollar ein. Mit “Halving” bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch “Schürfen” neu geschaffen werden kann und Inflation verhindern soll.

07.30 Uhr - Das weltweite Überangebot setzt dem Ölpreis erneut zu. Hinzu komme die Furcht der Anleger vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle, sagen Börsianer. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 1,6 Prozent auf 30,46 Dollar je Barrel.

07.26 Uhr - Die Aktien des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,45 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 6,98 Euro bedeutet dies ein Minus von 6,4 Prozent.

Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.