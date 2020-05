BÖRSEN-TICKER-Cewe profitiert von Onlinegeschäft mit Fotobüchern

Frankfurt, 12. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.00 Uhr - Cewe kommt das florierende Onlinegeschäft mit Fotobüchern zugute. Aktien des Fotokonzern ziehen vorbörslich um vier Prozent an. 07.52 Uhr - Thyssenkrupp gerät nach einem Milliardenverlust im ersten Geschäftshalbjahr unter Druck. Aktien des Konzerns büßen vorbörslich bei Lang & Schwarz 7,4 Prozent ein. 07.46 Uhr - Die folgenden Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Österreichische Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Schoeller Bleckmann Oilfield 13,52 0,60 Equipment (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)