BÖRSEN-TICKER-Autowerte geben nach

Frankfurt, 14. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 10.30 Uhr - Autoaktien sind unter den Schlusslichtern in Europa. Die Dax-Werte VW und Daimler verlieren jeweils rund drei Prozent, BMW geben rund zwei Prozent nach. Der europäische Branchenindex fällt um 2,6 Prozent. Trotz kräftiger Zuwächse in China im April dämpfte BMW Hoffnungen auf eine rasche Erholung der Automärkte im Rest der Welt. 9.40 Uhr - Nach einem pessimistischeren Blick auf das Gesamtjahr stehen Patrizia unter Druck. Die Aktien des Immobilienunternehmens fallen um 5,7 Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 19 Euro. Die Senkung ans untere Ende der Prognosespanne sei vor allem auf geringere Einnahmen aus Transaktionsgebühren zurückzuführen, urteilten die Analysten vom Bankhaus Lampe. 09.14 Uhr - Die Aktien des Maschinenbauer LPKF Laser & Electronics geben 5,1 Prozent nach auf 23 Euro und sind schwächster Wert im SDax. Die Experten von HSBC haben ihr Kursziel auf 30 von 33 Euro gesenkt. 07.34 Uhr - Die Aktien von SMA Solar legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz drei Prozent zu. Der Chef des Solartechnikkonzerns erklärt, der sehr gute Auftragseingang zum Jahresauftakt stimme ihn zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen. 07.25 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Compugroup 74,30 0,50 Medical Encavis 11,88 0,26 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)