BÖRSEN-TICKER-"Aida"-Mutter Carnival dank Einsparungen im Aufwind

Frankfurt, 15. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.03 Uhr - Angekündigte Einsparungen kommen bei Carnival-Anlegern gut an. Die Aktien der “Aida”-Mutter steigen in London um knapp zehn Prozent. Der Kreuzfahrt-Anbieter will durch die Entlassung mehrerer Hundert US-Mitarbeiter mehrere Hundert Millionen Dollar einsparen. Die Titel der Konkurrenten TUI und Royal Caribbean gewinnen jeweils knapp drei Prozent.

09.35 Uhr - Die Hoffnung auf Milliardeneinnahmen aus einem Teilverkauf des Breitband-Netzwerks Openreach gibt BT Auftrieb. Die Aktien des Telekom-Konzerns steigen in London um 8,5 Prozent auf 110,85 Pence.

09.08 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar drückt HelloFresh ins Minus. Die Aktien des Kochbock-Anbieters fallen gegen den Trend um zwei Prozent auf 39,70 Euro. Die Experten der Bank Morgan Stanley stuften die Titel auf “Equal-Weight” von “Overweight” herunter, hoben das Kursziel allerdings auf 42 von 31 Euro an.

08.50 Uhr - Eine Kursziel-Anhebung hievt Shop Apotheke an die Spitze des SDax. Die Aktien steigen im Frankfurter Frühhandel um fünf Prozent auf 88,80 Euro. Die Analysten der Barclays Bank hoben ihr Kursziel für die Titel der Online-Apotheke auf 95 von 68 Euro an.

07.52 Uhr - Ein Rekord-Auftragseingang und bekräftigte Gesamtjahresziele ermuntern Anleger zum Einstieg bei Gea. Die Aktien des Maschinenbauers steigen vorbörslich um 4,8 Prozent.

07.49 Uhr - Ein Umsatz- und Gewinnsprung hievt Varta an die Spitze des MDax. Die Aktien des Batterie-Anbieters steigen vorbörslich um knapp sieben Prozent.

07.34 UHr - BMW-Aktien werden an diesem Freitag mit einem Dividendenabschlag von 2,50 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vortagesschluss von 47,08 Euro bedeutet dies ein Minus von 5,3 Prozent.