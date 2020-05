BÖRSEN-TICKER-Dermapharm hält an Prognose fest - Aktien gefragt

Frankfurt, 19. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.15 Uhr - Die Aktien von Dermapharm legen im Frankfurter Frühhandel 7,4 Prozent zu. Der Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln hält nach einer starken Nachfrage zu Jahresbeginn an seiner Prognose fest.

08.08 Uhr - Eine Hochstufung durch die Experten der Deutschen Bank stützt die Aktien des Versorgers Uniper. Sie legen im Frankfurter Frühhandel 2,3 Prozent zu. Die Experten hoben ihre Empfehlung auf “Buy” von “Hold” an und erhöhten das Kursziel auf 30 von 24,50 Euro.

07.55 Uhr - Der angekündigte Umbau bei Thyssenkrupp sorgt bei dem kriselnden Industriekonzern weiter für Rückenwind. Die Aktien des Unternehmens steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,2 Prozent, nachdem sie am Tag zuvor 12,5 Prozent zugelegt hatten. Der Umbau von einem “Tanker zu einem Schnellboot” komme vielleicht gerade noch rechtzeitig, um das Blatt bei Thyssenkrupp zu wenden, sagte ein Händler. Thyssenkrupp will schwache Geschäfte abstoßen und die Stahlsparte und den Marine-Schiffbau womöglich in Partnerschaften mit Konkurrenten einbringen.

07.35 Uhr - Die Krones-Aktien werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Die Dividende beträgt 0,75 Euro, der Schlusskurs vom Montag liegt bei 55,75 Euro.