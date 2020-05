BÖRSEN-TICKER-Marks & Spencer punktet mit beschleunigter Sanierung

Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 09.55 Uhr - Die Aussicht auf einen beschleunigten Konzernumbau und einen verschärften Sparkurs ermuntert Anleger zum Einstieg bei Marks & Spencer. Die Aktien der britischen Kaufhauskette steigen um 6,7 Prozent. Das Unternehmen reagiert mit seinen Plänen auf den 21-prozentigen Gewinneinbruch durch die Coronavirus-Krise. 07.22 Uhr - Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Börse 152,80 2,90 Rheinmetall 69,68 2,40 1&1 Drillisch 23,15 0,05 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)