BÖRSEN-TICKER-Test von Corona-Impfstoff beflügelt Inovio

Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 13.57 Uhr - Ermutigende Testergebnisse für einen Impfstoff gegen das Coronavirus bescheren Inovio einen Kurssprung. Die Aktien der Pharmafirma steigen im vorbörslichen US-Geschäft um fast 21 Prozent. Den Angaben zufolge verliefen Tierversuche erfolgreich. Erste Ergebnisse von Tests an Menschen würden für Juni erwartet. 12.49 Uhr - Ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen hievt Lowe's auf ein Drei-Monats-Hoch. Die Aktien der US-Baumarktkette steigen im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street um knapp acht Prozent auf 126 Dollar. Weil viele Amerikaner die Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie für Renovierungen nutzten, stieg der Gewinn zum Jahresauftakt auf 1,77 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 1,32 Dollar gerechnet. 09.55 Uhr - Die Aussicht auf einen beschleunigten Konzernumbau und einen verschärften Sparkurs ermuntert Anleger zum Einstieg bei Marks & Spencer. Die Aktien der britischen Kaufhauskette steigen um 6,7 Prozent. Das Unternehmen reagiert mit seinen Plänen auf den 21-prozentigen Gewinneinbruch durch die Coronavirus-Krise. 07.22 Uhr - Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Börse 152,80 2,90 Rheinmetall 69,68 2,40 1&1 Drillisch 23,15 0,05 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)