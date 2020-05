BÖRSEN-TICKER-Ausländer verkaufen japanische Aktien 14. Woche in Folge

Frankfurt, 21. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.28 Uhr - Ausländische Anleger verkaufen die 14. Woche in Folge japanische Aktien - das ist die bislang längste Periode mit Mittelabflüssen. In der vergangenen Woche trennten sie sich von Beständen im Volumen von 404,9 Milliarden Yen (3,4 Milliarden Euro). 07.31 Uhr - Folgende Aktien werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro SAP 110,20 1,58 Telefonica 2,80 0,17 Deutschland Uniper 26,04 1,15 United 36,40 0,50 Internet Pfeiffer Vacuum 162,80 1,25 Technology (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)