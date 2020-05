BÖRSEN-TICKER-Spaniens Hoteliers mit Kurssprüngen

Frankfurt, 25. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 10.48 Uhr - Die Aussicht auf eine baldige Öffnung der spanischen Grenzen für Touristen verhilft den dortigen Hotelketten zu Kurssprüngen. Die Aktien von NH und Melia steigen um jeweils knapp 20 Prozent. 10.39 Uhr - Die Talfahrt von Bitcoin geht weiter. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verliert sechs Prozent auf 8631,50 Dollar. "Nach dem Halving geraten viele kleinere Miner-Betriebe wirtschaftlich unter Druck", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Sie verkauften Bitcoin-Bestände, um ihre Kosten zu decken. "Kurzfristig dürfte der Preis somit unter Druck bleiben." Mit "Halving" bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch "Mining" neu geschaffen werden kann und Inflation verhindern soll. 09.50 Uhr - Grünes Licht der deutschen Behörden für den Test eines möglichen Coronavirus-Medikamentes beflügelt Abivax. Die Aktien der Biotechfirma steigen in Paris um fast elf Prozent auf 22,45 Euro. Die Entwicklung des Mittels sei offenbar im Fahrplan, urteilen die Analysten des Brokerhauses Portzamparc. 07.25 Uhr - Die Spannungen zwischen den USA und China wegen des Streits um ein geplantes sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong macht der chinesischen Währung zu schaffen. Dadurch notiert der Dollar mit 7,1377 Yuan weiter nahe seinem Siebeneinhalb-Monats-Hoch aus der Vorwoche. 07.16 Uhr - Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro TAG Immobilien 22,06 0,82 Elmos Semiconductor 19,40 0,52 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)