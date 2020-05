BÖRSEN-TICKER-Fraport fester - Flughafen weiter lahm gelegt

26. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

08.07 Uhr - Mit einem Plus von 4,3 Prozent im Frankfurter Frühhandel stehen die Fraport-Aktien an der Spitze des MDax. Der Flughafenbetreiber leidet massiv unter der Corona-Krise, der Flughafen in Frankfurt ist weitgehend lahm gelegt. Medienberichten zufolge soll aber für 31 europäische Länder die Reisewarnung ab dem 15. Juni aufgehoben werden.