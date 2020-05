MÄRKTE-Macron lässt Anleger bei französischen Autofirmen zugreifen

Frankfurt, 26. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf ein massives Hilfspaket für französische Autokonzerne treibt die Nachfrage nach Aktien von Renault, Peugeot, Valeo und Faurecia. Die Aktien der Autokonzerne und Zulieferer stiegen am Dienstagvormittag zwischen 3,3 un 6,4 Prozent. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte eine “massive Ausweitung” der Hilfen für die von der Corona-Krise gebeutelte Autobranche an. Die Gesundheitskrise habe die französischen Autobauer “massiv und brutal” zum Stillstand gebracht, schrieb Macron am Dienstag auf Twitter.

Einzelheiten zu der geplanten Unterstützung nannte Macron zunächst nicht. Im Laufe des Tages wurde die Vorlage von Hilfsmaßnahmen für den Sektor erwartet. Produktionsausfälle wegen der Pandemie und rapide gesunkene Verkaufszahlen machen weltweit Autokonzernen zu schaffen.