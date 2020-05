BÖRSEN-TICKER-Fortschritt bei Corona-Impfstoff beflügelt Novavax

26. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

14.35 Uhr - Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus beschert Novavax einen Kurssprung. Die Aktien der Pharmafirma steigen im vorbörslichen US-Geschäft um knapp 18 Prozent. Das Unternehmen beginnt nach eigenen Angaben mit ersten Tests des Impfstoffs am Menschen. Die Titel des Rivalen Moderna, der vergangene Woche Versuche mit seinem Impfstoff-Kandidaten an Menschen angekündigt hatte, büßten zwei Prozent ein.

14.18 Uhr - Die angekündigte Öffnung von Tausenden Läden in Großbritannien sorgt auch bei Pub- und Kino-Betreibern für Feierlaune. Aktien von Mitchells & Butlers sowie Cineworld legen in der Spitze um rund ein Viertel zu. Anteilsscheine der britischen Kneipenkette JD Wetherspoon gewinnen bis zu 13,5 Prozent. Premierminister Boris Johnson hatte angekündigt, dass im Juni Tausende Geschäfte und Einkaufszentren wieder öffnen dürfen.

10.10 Uhr - Der Chefwechsel beim britischen Luxusautobauer Aston Martin lockt Anleger an. Aktien des Herstellers der legendären James-Bond-Autos legen mehr als ein Drittel zu. Der bisherige Chef Andy Palmer wird vom Vorsitzenden der Daimler-Tochter Mercedes-AMG, Tobias Moers, an der Spitze abgelöst. Die Coronakrise hat mit dem Stillstand der Produktion und rapide schrumpfenden Verkaufszahlen die bereits bestehenden Probleme bei Aston Martin verschärft. Seit Jahresanfang hatten die Aktien der Luxusmarke rund 80 Prozent nachgegeben.

08.07 Uhr - Mit einem Plus von 4,3 Prozent im Frankfurter Frühhandel stehen die Fraport-Aktien an der Spitze des MDax. Der Flughafenbetreiber leidet massiv unter der Corona-Krise, der Flughafen in Frankfurt ist weitgehend lahm gelegt. Medienberichten zufolge soll aber für 31 europäische Länder die Reisewarnung ab dem 15. Juni aufgehoben werden.