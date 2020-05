BÖRSEN-TICKER-Auftrag von Innogy gibt Nordex Rückenwind

Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 07.39 Uhr - Ein Auftrag des Versorgers Innogy zum Bau von Windkraftanlagen mit einer Leistung von 27 Megawatt verhilft Nordex vorbörslich zu Kursgewinnen. Die Aktien steigen um 3,3 Prozent. 07.15 Uhr - Ein überraschender Anstieg der US-Lagerbestände setzt dem Ölpreis zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 2,5 Prozent auf 33,88 Dollar je Barrel. Darüber hinaus drückten Spekulationen über steigende Fördermengen Russlands auf die Stimmung, sagt Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. Dem US-Branchenverband API zufolge wuchsen die Rohölreserven in der vergangenen Woche um 8,7 Millionen Barrel. Analysten hatten einen Rückgang um 1,9 Millionen Barrel erwartet. 07.08 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bechtle 153,30 1,20 Evonik 22,96 1,15 freenet 16,24 0,04 Hugo Boss 26,65 0,04 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)