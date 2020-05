BÖRSEN-TICKER-Geplanter Test für Corona-Mitttel beflügelt PhaseBio

Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 12.59 Uhr - Nach der US-Genehmigung klinischer Tests eines potenziellen Coronavirus-Medikamentes reißen sich Anleger um die Aktien von PhaseBio. Die Papiere der Pharmafirma steigen im vorbörslichen US-Geschäft um gut 60 Prozent. 12.50 Uhr - Der Komplettausstieg des Investors Carl Icahn schickt Hertz erneut auf Talfahrt. Die Aktien des US-Autovermieters, der unlängst Gläubigerschutz beantragt hatte, fielen im vorbörslichen US-Geschäft um gut 20 Prozent auf 1,03 Dollar. Der bislang größte Eigner Icahn schlug seinen 39-prozentigen Anteil einer Pflichtveröffentlichung zufolge zu einem Preis von 0,72 Dollar je Aktie los. 12.02 Uhr - Der Streit über das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong schickt die Aktien von HSBC und Standard Chartered auf Talfahrt. Die Papiere der britischen Banken, die beide stark in Asien engagiert sind, verlieren jeweils etwa vier Prozent. 10.50 Uhr - Die Komplettübernahme der Modemarke PrettyLittleThing (PLT) hievt Boohoo auf ein Rekordhoch. Die Aktien des Online-Modehändlers steigen in London um knapp 15 Prozent auf 383,9 Pence. PLT entwickle sich innerhalb des Konzerns am besten und der Deal werde den Gesamtjahresgewinn voraussichtlich um bis zu 20 Prozent steigern, schreibt Analyst Adam Tomlinson von der Investmentbank Liberum. Zalando-Rivale Boohoo habe nach der Transaktion noch umgerechnet 390 Millionen Euro für weitere Zukäufe in der Hinterhand. 10.39 Uhr - Nach der Verpflichtung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Michele Norsa als Verwaltungsratsmitglied winkt den Aktien von Salvatore Ferragamo der größte Tagesgewinn seit mehr als acht Jahren. Sie steigen in Mailand um gut zwölf Prozent. Da der erfahrene Norsa außerdem Vorsitzender des Komitees für die Marken- und Produkt-Strategie sei, werde er faktisch wieder zum Chef der Modefirma, schrieb Analyst Flavio Cereda von der Investmentbank Jefferies. Er stufe die Aktie daher auf "Hold" von "Underperform" hoch. 09.42 Uhr - Vor der geplanten Wiedereröffnung der Kinos sind die Aktien des angeschlagenen Betreibers Cineworld gefragt. Sie schnellen um mehr als ein Viertel nach oben auf knapp 98 Pence und notieren damit so hoch wie seit dem 11. März nicht mehr. Das Unternehmen will seine Kinos im Juli wieder öffnen. Zudem sicherte es sich zusätzliche 110 Millionen Dollar an Krediten und will weitere Staatshilfe in Anspruch nehmen. Diese Mittel gewährten ausreichend Luft, selbst wenn die Kinos bis zum Jahresende geschlossen bleiben müssten. 09.32 Uhr - Ein verdreifachter Quartalsverlust brockt SAS einen der größten Kurseinbrüche der Firmengeschichte ein. Die Aktien der Fluggesellschaft fallen in Stockholm um gut 15 Prozent, nachdem das Unternehmen wegen der Coronavirus-Krise ein Minus von umgerechnet 352 Millionen Euro bekanntgegeben hatte. 09.24 Uhr - Die Wiederaufnahme der 737 MAX-Produktion durch Boeing verhilft dem Zulieferer Safran zu Kursgewinnen. Die Aktien des französischen Konzerns, der gemeinsam mit General Electric (GE) Triebwerke produziert, steigen um 3,7 Prozent. 07.39 Uhr - Ein Auftrag des Versorgers Innogy zum Bau von Windkraftanlagen mit einer Leistung von 27 Megawatt verhilft Nordex vorbörslich zu Kursgewinnen. Die Aktien steigen um 3,3 Prozent. 07.15 Uhr - Ein überraschender Anstieg der US-Lagerbestände setzt dem Ölpreis zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 2,5 Prozent auf 33,88 Dollar je Barrel. Darüber hinaus drückten Spekulationen über steigende Fördermengen Russlands auf die Stimmung, sagt Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. Dem US-Branchenverband API zufolge wuchsen die Rohölreserven in der vergangenen Woche um 8,7 Millionen Barrel. Analysten hatten einen Rückgang um 1,9 Millionen Barrel erwartet. 07.08 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Bechtle 153,30 1,20 Evonik 22,96 1,15 freenet 16,24 0,04 Hugo Boss 26,65 0,04 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)