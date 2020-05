BÖRSEN-TICKER-Restrukturierungspläne lasten auf Renault-Aktien

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 10.59 Uhr - Mit einem Abschlag von fünf Prozent sind die Renault-Aktien Schlusslicht im Pariser Leitindex. Der Autobauer will mehrere Werke reorganisieren und weltweit rund 15.000 Arbeitsplätze abbauen. Eine Einigung mit den Gewerkschaften über die Zukunft der Stellen in Frankreich ist Voraussetzung dafür, dass Renault den vom Staat in Aussicht gestellten Hilfskredit von fünf Milliarden Euro im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise erhält. 09.05 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar schickt Hugo Boss auf Talfahrt. Die Aktien des Modekonzerns fallen um 2,8 Prozent auf 26,26 Euro. Die Experten der Investmentbank Jefferies stuften die Titel auf "Hold" von "Buy" herunter. 07.25 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro E.ON 10,10 0,46 Merck 105,80 1,30 Duerr 22,96 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)