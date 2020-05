BÖRSEN-TICKER-Lufthansa weiten Verluste aus

Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 16.50 Uhr - Lufthansa-Papiere sacken immer tiefer. Die Aktien fallen um 6,7 Prozent auf 9,12 Euro und sind damit größter Dax-Verlierer. Noch steht nicht fest, wie das Ringen zwischen Deutschland und der EU um die Genehmigung des neun Milliarden Euro schweren Rettungspakets für die Airline ausgeht. Zudem steht dem Dax-Gründungsmitglied der Abstieg aus der ersten Börsenliga bevor. Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 40 Prozent nachgegeben. 15.05 Uhr - Aktien von Cannabis-Firmen geraten nach schlechten Zahlen der Firma Canopy Growth unter Druck. Im Quartal fiel der Verlust unter anderem wegen Abschreibungen und Belastungen aus der jüngsten Restrukturierung höher aus als gedacht. Die Papiere geben vorbörslich mehr als dreizehn Prozent nach. Die in New York gelisteten Aktien der Mitbewerber Tilray , Aurora Cannabis, Aphria und Cronos verlieren in dessen Sog zwischen drei und fünf Prozent. 11.40 Uhr - Der geplante Neustart der ersten italienischen Fußball-Liga am 20. Juni ermuntert Anleger zum Einstieg bei den Klubs. Die Aktien von Juventus Turin, Lazio Rom und AS Rom steigen um bis zu 5,7 Prozent. Wegen der Coronavirus-Pandemie ruht der Spielbetrieb der "Serie A" seit Anfang März. 11.37 Uhr - Der Verlust des Gütesiegels "Investment Grade" für seine Anleihen schickt die Aktien des britischen Triebwerk-Herstellers Rolls-Royce auf Talfahrt. Sie brechen um gut zehn Prozent ein und sind Schlusslicht im Londoner Auswahlindex FTSE. Die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) benotet die Kreditwürdigkeit des Konzerns wegen des Geschäftseinbruchs durch die Coronavirus-Krise nur noch mit "BB" statt mit "BBB-". 11.16 Uhr - Der Euro legt nach der Veröffentlichung der jüngsten Inflationsdaten aus der Euro-Zone zu und notiert mit 1,1132 Dollar 0,5 Prozent fester. Die Teuerungsrate sank im Mai auf 0,1 Prozent, vor allem wegen der niedrigen Energiepreise. Damit dürfte aber die Inflationsrate den Tiefpunkt weitgehend erreicht haben, sagt Christoph Weil, Experte bei der Commerzbank. "In der zweiten Jahreshälfte dürfte der preisdämpfende Effekt der Energiepreise nachlassen und die Inflationsrate wieder leicht zulegen." 10.59 Uhr - Mit einem Abschlag von fünf Prozent sind die Renault-Aktien Schlusslicht im Pariser Leitindex. Der Autobauer will mehrere Werke reorganisieren und weltweit rund 15.000 Arbeitsplätze abbauen. Eine Einigung mit den Gewerkschaften über die Zukunft der Stellen in Frankreich ist Voraussetzung dafür, dass Renault den vom Staat in Aussicht gestellten Hilfskredit von fünf Milliarden Euro im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise erhält. 09.05 Uhr - Ein negativer Analystenkommentar schickt Hugo Boss auf Talfahrt. Die Aktien des Modekonzerns fallen um 2,8 Prozent auf 26,26 Euro. Die Experten der Investmentbank Jefferies stuften die Titel auf "Hold" von "Buy" herunter. 07.25 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro E.ON 10,10 0,46 Merck 105,80 1,30 Duerr 22,96 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)