BÖRSEN-TICKER-Wirecard-Aktie dreht nach Moody's-Warnung ins Minus

02. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

16.41 Uhr - Die Drohung der Rating-Agentur Moody’s mit der Herabstufung der Kreditwürdigkeit von Wirecard verunsichert Anleger. Die Aktien des Zahlungsabwicklers drehen ins Minus und verlieren 1,1 Prozent auf 93,50 Euro. Sollte die Bonitätsnote gesenkt werden, verlören Wirecard-Anleihen das Gütesiegel “Investment Grade”.

16.36 Uhr - Im Windschatten der Bitcoin-Rally legen die Aktien von Unternehmen aus dem Umfeld der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise zu. Die Titel des Kryptowährungsschürfers Marathon und von Riot, eines Spezialisten für die Blockchain-Technologie, die Bitcoin & Co. zugrunde liegt, steigen um jeweils mehr als 30 Prozent . In Deutschland gewinnt der Bitcoin Group, die eine Kryptowährungsbörse betreibt, knapp sechs Prozent. Der Bitcoin-Preis steigt auf ein Drei-Monats-Hoch von 10.407 Dollar.

10.27 Uhr - Die Airbus-Aktien steigen auf mehr als 63 Euro, das ist ein Plus von bis zu 11,2 Prozent in Frankfurt und Plus 6,2 Prozent in Paris. Händler verweisen darauf, dass immer mehr europäische Länder sich wieder für den Tourismus öffnen und so der Luftverkehr wieder anläuft. Davon profitierten auch die Flugzeugbauer.

10.11 Uhr - Ein neuer Fußballkanal lässt Anleger beim französischen Fernsehsender TF1 zugreifen. Die Aktien legen bis zu 8,4 Prozent zu. Frankreichs größter privater TV-Anbieter kündigte den Start eines neuen Fußballkanals namens “Telefoot” zusammen mit seinem Partner MediaPro Group an. Geplant sind Live- und Exklusivberichte über Frankreichs höchste Spielklasse Ligue 1.

09.35 Uhr - Bitcoin steigt über die Marke von 10.000 Dollar und markiert mit 10.407,28 Dollar den höchsten Stand seit Mitte Februar. Bitcoin-Experte Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus sagt, das habe zum einen damit zu tun, dass Leerverkäufer ihre Positionen glattstellen und dafür Bitcoin kaufen müssten. Zum anderen könnten US-Investoren angesichts der gewaltsamen Proteste in ihrem Heimatland verstärkt auf Kryptowährungen ausweichen.

09.15 Uhr - Anleger greifen vor den anstehenden Beratungen über ein Konjunkturpaket bei Auto-Aktien zu. Die Anteilsscheine von Daimler schnellen rund acht Prozent nach oben. Die BMW-Papiere legen 5,3 Prozent zu.

08.24 Uhr - Die Linde-Aktien werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Die Dividende liegt bei 3,56 Euro, der Schlusskurs vom Freitag bei 180,75 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)