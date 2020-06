BÖRSEN-TICKER-Auto-Aktien mit Hoffnung auf Konjunkturpaket gefragt

03. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.47 Uhr - In Erwartung eines milliardenschweren Konjunkturpakets sind Auto-Aktien weiter im Aufwind. Die Anteilsscheine von Daimler legen vorbörslich bei Lang und Schwarz 2,5 Prozent zu, nachdem sie am Vortag bereits um 7,7 Prozent gestiegen waren. Volkswagen-Aktien notieren vorbörslich 1,6 Prozent im Plus, BMW-Papiere 1,4 Prozent höher.