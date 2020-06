BÖRSEN-TICKER-Anleger folgen Kaufempfehlung für BASF

03. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

8.55 Uhr - Eine Kaufempfehlung treibt die Aktien von BASF an. Sie legen im Frankfurter Frühhandel um 3,6 Prozent zu. Die Analysten der Investmentbank Jefferies stuften die Titel auf “Buy” von “Hold” nach oben. Die Chemiebranche werde schneller als gedacht auf Erholungskurs gehen, hieß es zur Begründung. Das liege an Investitionen in den Bereich medizinische Infrastruktur und einem geringeren Risiko einer zweiten Infektionswelle.

8.10 Uhr - Eine Schadenersatz-Einigung mit Boeing gibt Tui-Aktien Auftrieb. Die Titel gewinnen im Frankfurter Frühhandel 6,7 Prozent. Der Reisekonzern erhält von dem Flugzeugbauer wegen des Ausfalls der Maschinen vom Typ 737 Max Kompensationszahlungen in ungenannter Höhe.

07.47 Uhr - In Erwartung eines milliardenschweren Konjunkturpakets sind Auto-Aktien weiter im Aufwind. Die Anteilsscheine von Daimler legen vorbörslich bei Lang und Schwarz 2,5 Prozent zu, nachdem sie am Vortag bereits um 7,7 Prozent gestiegen waren. Volkswagen-Aktien notieren vorbörslich 1,6 Prozent im Plus, BMW-Papiere 1,4 Prozent höher. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)