KORRIGIERT-BÖRSEN-TICKER-Boss-Aktien gefragt - Unternehmen sucht neuen Chef

(stellt Namen richtig: Grieder, nicht Grieger) Frankfurt, 05. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 09.07 Uhr - Die Aktien des Modekonzerns Hugo Boss legen 6,7 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im MDax. Das Unternehmen sucht nach einem Nachfolger für den Ende September ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Mark Langer und spricht dazu mit dem ehemaligen Tommy-Hilfiger-Chef Daniel Grieder. 07.23 Uhr - Die folgenden Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro HeidelbergCement 50,54 0,60 LPKF Laser & 22,00 0,10 Electronics (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)