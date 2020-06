BÖRSEN-TICKER-Herabstufung lastet auf Europcar-Aktien

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 09.21 Uhr - Die Europcar-Aktien geben mehr als elf Prozent nach. Seit Jahresbeginn haben sie fast die Hälfte an Wert eingebüßt. Die Experten der Ratingagentur Moody's kappten am Mittwochabend ihre Einschätzung der Kreditwürdigkeit auf Caa1 von B2. "Die heutige Rating-Veränderung spiegelt die längerfristigen Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Nachfrage nach Mietwagen wider, die dazu führt, dass die Kredit-Rahmenbedingungen und die Einnahmen mindestens das Jahr 2021 hindurch schwach bleiben werden", sagte Analyst Eric Kang. 07.36 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Brenntag 49,74 1,25 K&S 6,82 0,04 Eckert & Ziegler Strahlen 138,20 1,70 und Medizintechnik (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)