BÖRSEN-TICKER-Haushaltsroboter gefragt - iRobot-Aktien im Plus

15. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

16.16 Uhr - Die steigende Nachfrage nach Haushaltsrobotern kommt bei den iRobot-Aktionären gut an. Die Aktien legen um gut zehn Prozent zu. Das Unternehmen blickt optimistischer auf das zweite Quartal als Analysten. Vor allem die Nachfrage nach Staubsauger- und Bodenwisch-Robotern sei stark.

13.42 Uhr - Die Aktien des US-Impfstoffentwicklers Moderna legen im vorbörslichen US-Handel sechs Prozent zu. Einem Ynet-Bericht zufolge verhandelt Israel derzeit mit dem Unternehmen über Lieferungen seines Coronavirus-Impfstoffs. Moderna will ab Juli seinen Impfstoff-Kandidaten an 30.000 Freiwilligen in einer Studie der späten Phase testen.

09.51 Uhr - Eine milliardenschwere Abschreibung setzt die Aktien des britischen Ölkonzerns BP unter Druck. Anteilsscheine des Ölriesen geben in London bis zu 6,5 Prozent nach. Wegen der deutlichen Senkung des Ausblicks für die langfristigen Öl- und Gaspreise will BP im zweiten Quartal bis zu 17,5 Milliarden Dollar abschreiben.

07.49 Uhr - Der Einstieg des britischen Sportmodehändlers Mike Ashleys Frasers Group bei Hugo Boss kommt bei Aktionären gut an. Aktien des Metzinger Modekonzerns steigen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 1,5 Prozent. Die Frasers Group hatte Ende vergangene Woche mitgeteilt, sich über Aktien und Derivate mit bis zu 5,1 Prozent an Hugo Boss beteiligt zu haben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)