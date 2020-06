BÖRSEN-TICKER-T-Mobile US schwächer - Softbank will Beteiligung verringern

Frankfurt, 16. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

15.53 Uhr - Die Aktien des Mobilfunkanbieters T-Mobile US geben in einem starken Marktumfeld 2,6 Prozent nach. Der japanische Technologieinvestor Softbank will seine milliardenschwere Beteiligung an der Tochter der Deutschen Telekom verringern.

12.55 - Die Aktien des österreichischen Sensorherstellers AMS legen nach einem Medienbericht über einen möglichen Verkauf der Automotive-Sparte von Osram an der Züricher Börse über sechs Prozent auf 17,0 Euro zu. Die Agentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf interne Dokumente, dass AMS diesen Geschäftsbereich in eine Holding-Struktur überführen will, was ein Verkauf wahrscheinlich mache. Bei AMS war vorerst niemand zu erreichen, Osram wollte sich nicht dazu äußern. Osram-Papiere lagen ein halbes Prozent im Plus. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)