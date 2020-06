BÖRSEN-TICKER-Studienerfolg kommt bei Eli Lilly-Aktionären gut an

Frankfurt, 16. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

16.11 Uhr - Ein Erfolg des Brustkrebsmittels Verzenio bei einer klinischen Studie kommt bei den Aktionären des US-Pharmakonzerns Eli Lilly gut an. Die Aktien legen mehr als zwölf Prozent zu. Das Medikament wird zur Behandlung bestimmter Brustkrebstypen eingesetzt. In der Studie zeigte sich, dass es auch eine Rückkehr des Krebses verhindern kann. “Wenn man davon ausgeht, dass es bei 40 bis 50 Prozent der besonders gefährdeten Patienten zur Prävention eingesetzt wird, entspricht das einem Umsatzplus von etwa zwei Milliarden Dollar”, sagte JPMorgan-Analyst Chris Schott.

15.53 Uhr - Die Aktien des Mobilfunkanbieters T-Mobile US geben in einem starken Marktumfeld 2,6 Prozent nach. Der japanische Technologieinvestor Softbank will seine milliardenschwere Beteiligung an der Tochter der Deutschen Telekom verringern.

12.55 - Die Aktien des österreichischen Sensorherstellers AMS legen nach einem Medienbericht über einen möglichen Verkauf der Automotive-Sparte von Osram an der Züricher Börse über sechs Prozent auf 17,0 Euro zu. Die Agentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf interne Dokumente, dass AMS diesen Geschäftsbereich in eine Holding-Struktur überführen will, was ein Verkauf wahrscheinlich mache. Bei AMS war vorerst niemand zu erreichen, Osram wollte sich nicht dazu äußern. Osram-Papiere lagen ein halbes Prozent im Plus. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)