BÖRSEN-TICKER-Lufthansa heben ab

Frankfurt, 17. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 9.20 Uhr - Lufthansa setzen sich mit einem Kursaufschlag von bis zu sechs Prozent auf 11,04 Euro an die Dax-Spitze. Händlern zufolge treibt die Hoffnung auf ein aus Unternehmenssicht verbessertes Rettungspaket den Kurs, nachdem sich Großinvestor Heinz Hermann Thiele dafür starkmacht. Die starke Kursbewegung sei zudem technisch getrieben: Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hätten, bekämen kalte Füße und lösten ihre Positionen auf, ergänzt ein Händler. 7.40 Uhr - Der Chefwechsel bei Hugo Boss kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien steigen bei Lang & Schwarz um 3,4 Prozent. Der ehemalige Chef der Marke Tommy Hilfiger soll künftig den Modekonzern führen. Der Aufsichtsrat bestellte Daniel Grieder mit Wirkung zum 1. Juni 2021 für die Dauer von fünf Jahren zum Vorstandsvorsitzenden. 7.30 Uhr - Folgende Aktien werden am Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro S&T AG 23,06 0,19 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)