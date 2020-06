BÖRSEN-TICKER-Wirecard legt Zahlen vor - Aktie im Minus

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.22 Uhr - Mit einem Abschlag von 5,5 Prozent werden die Wirecard-Aktien im Frankfurter Frühhandel gehandelt. Im Tagesverlauf will der Zahlungsabwickler die schon mehrfach verschobene Jahresbilanz 2019 vorlegen. 07.45 Uhr - Die Zalando-Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 5,3 Prozent zu und sind damit stärkster Wert im MDax. Europas größter Online-Modehändler rechnet für das zweite Quartal mit einem signifikanten Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis. Die Experten von RBC, JP Morgan und Citigroup hoben daraufhin ihre Kursziele an. 07.39 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Henkel 85,16 1,85 Symrise 97,00 0,95 Dermapharm 44,46 0,80 Holding (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)