BÖRSEN-TICKER-Ausblick von Supermarktkette Kroger belastet Aktie

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 18.20 Uhr - Die Aktie der US-Supermarktkette Kroger steuert mit einem Minus von mehr als sechs Prozent auf den größten Tagesverlust seit drei Monaten zu und ist größter Verlierer im S&P-500-Index. Nach einem Umsatzplus im abgelaufenen Quartal geht der Konzern davon aus, dass sich der Anstieg verlangsamt. Investoren werteten es zudem negativ, dass Kroger keine konkrete Jahresprognose lieferte. 15.11 Uhr - Ein düsterer Ausblick auf die zweite Hälfte lastet im vorbörslichen US-Handel auf den Aktien des Kreuzfahrtanbieters Carnival, die fast sieben Prozent nachgeben. Das Unternehmen, das massiv unter der Coronavirus-Pandemie und dem Verbot von Kreuzfahrten leidet, verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Rekordverlust von 4,4 Milliarden Dollar und rechnet auch in der zweiten Jahreshälfte mit roten Zahlen. Bis Jahresende würden monatlich 650 Millionen Dollar verbrannt. Nun solle der Verkauf von Schiffen vorangetrieben werden. Mehrere Kreuzfahrtschiffe von Carnival waren Hotspots in der Pandemie mit Hunderten an dem Virus erkrankten Passagieren und Besatzungsmitgliedern. 14.55 Uhr - Angesichts der Turbulenzen bei Wirecard setzen die Experten von Baader Helvea ihr Rating der Aktien aus und geben auch ihr Kursziel auf. Es sei schwer, eine Basis für die Bewertung von Wirecard zu finden, bis der Fall gelöst sei, schreibt Analyst Knut Woller. Die Experten von Independent Research stuften die Papiere auf "Verkaufen" von "Kaufen" herab und senkten ihr Kursziel auf 40 von 120 Euro. "Wirecard hat aus unserer Sicht nun endgültig das Vertrauen bei den Investoren verspielt", schreibt Analyst Markus Jost. Wirtschaftsprüfer fanden bei dem Unternehmen Anzeichen für aufgeblähte Bilanzen, wie der Dax-Konzern mitteilte. Die Aktien brachen in der Spitze um 66,5 Prozent auf 35 Euro ein. 08.22 Uhr - Mit einem Abschlag von 5,5 Prozent werden die Wirecard-Aktien im Frankfurter Frühhandel gehandelt. Im Tagesverlauf will der Zahlungsabwickler die schon mehrfach verschobene Jahresbilanz 2019 vorlegen. 07.45 Uhr - Die Zalando-Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 5,3 Prozent zu und sind damit stärkster Wert im MDax. Europas größter Online-Modehändler rechnet für das zweite Quartal mit einem signifikanten Zuwachs bei Umsatz und Ergebnis. Die Experten von RBC, JP Morgan und Citigroup hoben daraufhin ihre Kursziele an. 07.39 Uhr - Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Henkel 85,16 1,85 Symrise 97,00 0,95 Dermapharm 44,46 0,80 Holding