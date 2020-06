BÖRSEN-TICKER-Pfund fällt unter 1,24 Dollar

Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 13.35 Uhr - Das Pfund Sterling verbilligt sich rund um ein halbes Prozent auf 1,2370 Dollar. Eine Erholung der britischen Einzelhandelsumsätze im Mai stimmte die Anleger zunächst zuversichtlich, allerdings kippte die Stimmung angesichts der durch die Corona-Pandemie rasant gestiegenen öffentlichen Verschuldung. Auch das Thema Brexit lastet weiter auf den Kursen. Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und die EU über die künftigen Beziehungen nach dem Ausstieg stecken seit längerem fest. 10.23 Uhr - Der Ölpreis weitet seine Gewinne vom Donnerstag aus. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet mit 42,54 Dollar 2,5 Prozent mehr, leichtes US-Öl verteuert sich um 2,9 Prozent auf 39,97 Dollar. Die Preise zeigten sich unbeeindruckt von den Turbulenzen an anderen Märkten, sagte Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Brokerhaus Oanda. Das deute darauf hin, dass die physische Nachfrage steigt. 07.39 Uhr - Die folgenden Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro BASF 54,01 3,30 Scout24 69,00 0,91 Befesa 33,55 0,44 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)