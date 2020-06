BÖRSEN-TICKER-Golpreis mit Kurs auf 7-1/2-Jahres-Hoch

Frankfurt, 22. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 08.27 Uhr - Die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle treibt weitere Anleger in den "sicheren Hafen" Gold. Die "Antikrisen-Währung" steigt um ein knappes Prozent auf 1758,35 Dollar je Feinunze und liegt damit nur noch etwa sechs Dollar unter ihrem Siebeneinhalb-Jahres-Hoch vom Mai. 07.23 Uhr - Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt. Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Telekom 15,36 0,60 Nemetschek 62,90 0,28 ZEAL Network 32,85 0,80 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)