BÖRSEN-TICKER-Disneyland Kalifornien bleibt zu - Anleger frustriert

Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 14.15 Uhr - Anleger von Disney wenden sich enttäuscht ab, nachdem der Unterhaltungskonzern die Wiedereröffnung für seine Themenparks in Kalifornien verschiebt. Die Aktien verlieren vorbörslich an der Wall Street 1,3 Prozent. Wegen der in dem Bundesstaat steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen kann Disney nicht wie geplant am 17. Juli öffnen. Für einen neuen Termin müssen laut Disney die Behörden erst grünes Licht geben. Das Disneyland Resort in Anaheim ist einer der am meisten besuchten Freizeitkomplexe der Welt und besteht aus den beiden Parks Disneyland und Disney California Adventure Park. 12.25 Uhr - Die Wirecard-Pleite ist auch für den deutschen Leitindex Dax ein schwarzer Tag. Nach der Insolvenzanmeldung und Handelsaussetzung rauscht die Aktie des in einen Bilanzskandal verstrickten Zahlungsabwicklers knapp 80 Prozent auf nur noch 2,50 Euro nach unten. Damit verzeichnet sie den größten Tagesverlust eines Mitgliedes aus der ersten Börsenliga. Den Negativ-Rekord hatte zuvor Hypo Real Estate gehalten. Am 29. September 2008 stürzte der Kurs des damaligen Dax-Unternehmens zeitweise um 75 Prozent ab. Der Immobilienfinanzierer war wegen riskanter Wetten ins Wanken geraten und musste mit Bundeshilfen gerettet werden. 8.05 Uhr - Erleichtert über eine Einigung im Glyphosat-Streit greifen Anleger bei Bayer-Aktien zu. Die Titel gewinnen im Frankfurter Frühhandel rund sieben Prozent und sind mit Abstand größter Dax-Gewinner. "Das mag nicht das Ende der Saga sein, aber im Prinzip scheint das Schlimmste vorbei zu sein", konstatieren die Analysten von HSBC. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer zahlt in den USA für den Vergleich und mögliche künftige Fälle bis zu 10,9 Milliarden Dollar. Etwa drei Viertel der eingereichten und drohenden Klagen seien damit vom Tisch. 7.35 Uhr - Anleger setzen bei der Lufthansa nach dem Einlenken von Großaktionär Heinz Hermann Thiele auf grünes Licht für den Rettungsplan. Die Aktien liegen bei Lang & Schwarz 27 Prozent im Plus. Thiele, der zuvor Bedenken gegen den Staatseinstieg geäußert hatte, will auf der Hauptversammlung für das milliardenschwere staatliche Finanzpaket stimmen. 7.20 Uhr - Folgende Unternehmen werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Gerresheimer 81,10 1,20 AG Grand City 21,54 0,82 Properties SA Rational 489,60 5,70 AG Bilfinger 16,10 0,12 SE