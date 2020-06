BÖRSEN-TICKER-AMS-Aktien erholen sich nach Kurssturz

Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 9.30 Uhr - Aktien des österreichischen Sensorspezialisten AMS erholen sich etwas und legen sieben Prozent zu. Am Donnerstag hatten sie 16 Prozent verloren. Auslöser waren Medienberichte, wonach die Finanzaufsicht mögliche illegale Aktiengeschäfte von Top-Managern der Firma im Zusammenhang mit der Übernahme des Lichtkonzerns Osram unter die Lupe nehmen will. AMS erklärte, dem Unternehmen seien keine Ermittlungen gegen aktuelle Mitarbeiter des Unternehmens bekannt. Auch seien der Firma keine Auskunftsersuchen der Behörden bekannt. 7.30 Uhr - Folgende Unternehmen werden am Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Wuestenrot & 15,74 0,65 Wuerttembergische AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)