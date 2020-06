BÖRSEN-TICKER-Konjunkturdaten geben Ölpreis Auftrieb

Frankfurt, 29. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 14.25 Uhr - Ermutigende Konjunkturdaten aus China und der Euro-Zone ermuntern Anleger zum Kauf von Rohöl. Die Sorte Brent aus der Nordsee und die US-Sorte WTI verteuerten sich um jeweils gut ein Prozent auf 41,75 und 39,10 Dollar je Barrel. Drohende Rückschläge für die Erholung der Wirtschaft wegen der wieder aufflammenden Coronavirus-Pandemie dämpften die Kauflaune allerdings, sagt Analyst Stephen Brennock vom Brokerhaus PVM Oil Associates. 14.08 Uhr - Beeinträchtigungen der Kupfer-Förderung durch die Coronavirus-Pandmie stützen den Preis für dieses Industriemetall. Es verteuert sich um 0,2 Prozent auf 5968,50 Dollar je Tonne. Die Produktion des wichtigen Exportlandes China könnte nach Schätzungen der dortigen Regierung 2020 um 3,5 Prozent oder 200.000 Tonnen zurückgehen. 13.58 Uhr - Zweifel an der Finanzierbarkeit des geplanten milliardenschweren Konjunkturpakets von Premierminister Boris Johnson setzen dem Pfund Sterling zu. Die Währung verbilligt sich um 0,7 Prozent auf 1,0916 Euro. Schließlich habe das Land bereits ein Leistungsbilanz-Defizit, warnt Rabobank-Anlagestrategin Jane Foley. 13.51 Uhr - Ein knapp fünf Millionen Dollar schwerer Zuschuss der US-Armee für die Entwicklung eines Nasensprays zur Behandlung von Corona-Patienten hievt Altimmune auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Die Aktien der Pharmafirma steigen im vorbörslichen US-Geschäft um knapp 23 Prozent auf 13 Dollar. 12.53 Uhr - Der Einstieg bei der Kosmetik-Firma von Kim Kardashian beschert Coty einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien des Konzerns der deutschen Milliardärsfamilie Reimann, zudem auch die Marke "Wella" gehört, steigen im vorbörslichen US-Geschäft um knapp 20 Prozent. Coty übernimmt den Angaben zufolge für 200 Millionen Dollar 20 Prozent an Kardashians Firma. 12.42 Uhr - Die Hoffnung auf eine baldige Wiederzulassung der Maschinen vom Typ 737 MAX zum Flugbetrieb gibt Boeing Auftrieb. Die Aktien des Airbus-Rivalen steigen im vorbörslichen US-Geschäft um 3,5 Prozent. Insidern zufolge beginnen die Testflüge für die Zertifizierung an diesem Montag. 11.55 Uhr - Die Aussicht auf milliardenschwere Infrastruktur-Investitionen ermuntert Anleger zum Einstieg bei britischen Baufirmen. Die Aktien von Keir, Costain, Galliford Try, Severfield, Morgan Sindall und 3i steigen um bis zu 8,8 Prozent. Am Dienstag will Premierminister Boris Johnson sein Konjunkturpaket vorstellen. 10.40 Uhr - Ein Rekord-Quartalsergebnis beflügelt die Aktien von Hornbach. Die Papiere der Holding und der Baumarkt-Tochter steigen um 5,8 Prozent auf 72,70 Euro und um drei Prozent auf 27,80 Euro. Damit sind sie jeweils so teuer wie zuletzt vor mehr als zwei Jahren. 10.22 Uhr - Nach dem Kurs-Kollaps der vergangenen Tage geht es mit der Wirecard-Aktie wieder steil bergauf. Die Aktien steigen um 216 Prozent auf 4,05 Euro. Noch nie in der gut 30-jährigen Geschichte des Dax legte ein Wert binnen eines Tages so stark zu. Bisheriger Spitzenreiter war die Volkswagen-Aktie, im Zusammenhang mit der gescheiterten Übernahme durch Porsche am 27. Oktober 2008 um etwa 201 Prozent gestiegen war. 09.34 Uhr - Dax und EuroStoxx50 überwinden ihre Anfangsschwäche und gewinnen jeweils etwa ein halbes Prozent auf 12.152 beziehungsweise 3217 Punkte. "Da kann man sich nur die Augen reiben, denn wenn man die Zeitung aufschlägt, liest man nur Hiobsbotschaften zum Pandemie-Verlauf oder von den Unternehmen", sagt ein Börsianer. Die Flut billigen Notenbank-Geldes verhindere einen erneuten Ausverkauf an der Börse. 07.48 Uhr - Die Aktien von Österreichische Post werden mit einem Dividendenabschlag von 2,08 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 29,20 Euro bedeutet dies ein Minus von 7,1 Prozent. 08.02 Uhr - Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro RWE 31,48 0,80 Sartorius 298,00 0,36 Siltronic 89,42 3,00 Software AG 35,36 0,76 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)