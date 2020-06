BÖRSEN-TICKER-Delivery Hero-Aktionär Prosus nach Zahlen im Aufwind

Frankfurt, 30. Jun (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.30 Uhr - Ein überraschend hoher Quartalsgewinn ermuntert Anleger zum Einstieg bei Prosus. Die Aktien des Technologie-Investors, der unter anderem am Essenslieferanten Delivery Hero und an der chinesischen Internetfirma Tencent beteiligt ist, steigen im Amsterdam um 3,4 Prozent. Prosus steigerte das Netto-Ergebnis um 6,7 Prozent auf 3,82 Milliarden Dollar.

09.21 Uhr - Die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle und einer anziehenden Inflation durch die billionenschweren Konjunkturhilfen von Notenbanken und Staaten macht Gold attraktiv. Die “Antikrisen-Währung” kostet mit gut 1772 Dollar je Feinunze derzeit knapp 13 Prozent mehr als Anfang April und steuert auf den größten Quartalsgewinn seit viereinhalb Jahren zu.

09.17 Uhr - Die Hoffnung auf eine kraftvolle Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie gibt dem Dax seit Wochen Auftrieb. Er notiert am Dienstag mit 12.088 Punkten gut 23 Prozent über seinem Niveau von Anfang April und steuert auf den größten Quartalsgewinn seit 17 Jahren zu. Für den EuroStoxx50 wäre es mit einem Plus von aktuell knapp 16 Prozent der stärkste Anstieg seit fünfeinhalb Jahren.