BÖRSEN-TICKER-Zahlen von Suez vergraulen Anleger

Frankfurt, 01. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 10.30 Uhr - Suez vergrault Anleger mit seinen Halbjahreszahlen. Die Aktien des französischen Versorgers fallen in Paris um 2,5 Prozent. Im ersten Halbjahr schrumpfte der Umsatz - um Übernahmen und Verkäufe bereinigt - um sechs Prozent. Zusätzlich fielen wegen der Pandemie-Auswirkungen einmalige Belastungen in Höhe von 270 bis 290 Millionen Euro an. Das sei für die Märkte eine negative Überraschung, kommentieren die Analysten von JP Morgan. 8.15 Uhr - Aktien von Steinhoff werden im Frankfurter Frühhandel mit einem Abschlag von 2,5 Prozent gehandelt. Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal setzt dem Möbelkonzern nun die Coronakrise zu. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fiel der Verlust mit 1,8 Milliarden Euro höher aus als im Jahr zuvor. 7.30 Uhr - Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Vonovia 54,58 1,57 SE Cancom 47,20 0,50 SE Knorr Bremse 90,23 1,80 AG Norma Group 23,70 0,04 SE (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)