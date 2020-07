BÖRSEN-TICKER-US-Touristikwerte nach Jobdaten im Aufwind

Frankfurt, 02. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 14.57 Uhr - In Erwartung einer kraftvollen Erholung der US-Wirtschaft steigen Anleger wieder bei Touristikwerten ein. Nach den überraschend positiven Arbeitsmarktdaten gewinnen die Aktien der Fluggesellschaften American, Delta und United Airlines, der Hotelkette Marriott sowie der Kreuzfahrt-Veranstalter Carnival, Royal Caribbean und Norwegian im vorbörslichen US-Geschäft bis zu fünf Prozent. 9.00 Uhr - An den Rohstoffmärkten steigen die Ölpreise. Gesunkene US-Lagerbestände nähren bei den Anlegern die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiert 0,6 Prozent höher bei 42,30 Dollar. 8.30 Uhr - Folgende Unternehmen werden am Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Patrizia 21,65 0,29 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)