BÖRSEN-TICKER-Mittelabfluss verschreckt Anleger bei Rolls-Royce

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 9.50 Uhr - Aktien von Rolls-Royce gehen in London um mehr als acht Prozent in die Knie. Der Triebwerkshersteller hat wegen des Shutdown in der Corona-Pandemie einen Mittelabfluss von drei Milliarden Pfund (3,34 Milliarden Euro) im ersten Halbjahr zu verkraften. 9.35 Uhr - Der Goldpreis ist nicht zu stoppen. Die "Antikrisen-Währung" bleibt über der am Mittwoch erstmals seit knapp neun Jahren übersprungenen Marke von 1800 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und kostet 1810 Dollar. Die starke Nachfrage nach dem Edelmetall ist Analysten zufolge ein Zeichen dafür, dass viele Investoren trotz steigender Aktienkurse einen sicheren Hafen suchen. 7.20 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schluss Dividen Unternehmen kurs de Angaben in Euro Daimler 37,19 0,90 AG DIC Asset 12,70 0,66 AG