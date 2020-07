BÖRSEN-TICKER-Wall Street beschleunigt Talfahrt

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 17.22 Uhr - Wegen möglicher Rückschläge bei der Erholung der US-Wirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie steigt der Verkaufsdruck an der Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verlieren bis zu zwei Prozent. In Europa geben Dax und EuroStoxx50 bis zu ein Prozent nach. 16.54 Uhr - Wachsender Verkaufsdruck an der Wall Street macht die Gewinne europäischer Börsen zunichte. Der Dax gibt einen Großteil seiner Gewinne ab und notiert nur noch 0,5 Prozent im Plus bei 12.561. Der EuroStoxx50 rutscht sogar 0,2 Prozent ins Minus auf 3279 Zähler. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verlieren bis zu 1,3 Prozent. 15.04 Uhr - Der Höhenflug der asiatischen Börsen zieht die in den USA notierten Aktien chinesischer Firmen mit. Die Titel des Videospiele-Spezialisten NetEase steigen vorbörslich um 8,5 Prozent und die des Online-Händlers JD.com um mehr als sieben Prozent. Die Papiere des Amazon-Rivalen Alibaba und des Google-Konkurrenten Baidu rücken jeweils mehr als drei Prozent vor. 14.55 Uhr - Die für August geplante Weideraufnahme der Kreuzfahrten der Tochter "Aida" beflügelt Carnival. Die Aktien der Reederei steigen in London um neun Prozent. Die Papiere der Rivalen Royal Caribbean und Norwegian rückten im vorbörslichen US-Geschäft um jeweils mehr als zwei Prozent vor. 12.35 Uhr - Covestro-Anleger atmen nach weniger Verlusten im Quartal als befürchtet auf. Die Papiere des Kunststoff-Herstellers weiten ihre Gewinne nach den Zahlen deutlich aus und steigen um bis zu 4,2 Prozent auf 35,87 Euro. Damit notieren sie so hoch wie seit vier Wochen nicht mehr und sind zweitstärkster Wert im Dax. Im zweiten Quartal verbuchte die Firma einen Verlust von 60 Millionen Euro, Analysten hatten im Schnitt ein Minus von 107 Millionen Euro erwartet. 10.20 Uhr - Aktien von Pandora steigen in Kopenhagen um mehr als vier Prozent. Nach einem Gewinneinbruch wegen der Corona-Krise zu Jahresbeginn blickt der dänische Schmuckhersteller mittlerweile wieder optimistischer nach vorne. Die Online-Verkäufe hätten sich im zweiten Quartal fast verdreifacht. Das Unternehmen hob daraufhin seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. 10.10 Uhr - Die Aktien der Schweizer Biotech-Firma Idorsia brechen nach dem Teilausstieg des US-Pharmakonzerns Johnson&Johnson um elf Prozent auf 27,88 Franken ein. Die J&J-Tochter Cilag platzierte 11,8 Millionen Idorsia-Anteile entsprechend einem Anteil von 8,3 Prozent zum Preis von 28,55 Franken je Stück. Cilag bleibt über ein Wandeldarlehen in dem in Allschwil bei Basel ansässigen Unternehmen investiert. Die Amerikaner waren 2017 im Zuge der Übernahme der Biotech-Firma Actelion, von der Idorsia abgespaltet wurde, eingestiegen. 10.05 Uhr - Die Aktien von SAP ziehen nach überraschend positiven Quartalszahlen kräftig an. Die Papiere steigen um bis zu 7,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 138,70 Euro und sind größter Dax-Gewinner. Ein ermutigendes Zeichen sei die trotz der Corona-Krise bekräftigte Jahresprognose, sagten die Analysten von Morningstar. Jefferies sieht in der unveränderten Prognose für 2023 ein Zeichen, dass in den Jahren 2021 und 2022 mit einem sehr starken Aufschwung im Cloud-Geschäft gerechnet wird. 9.50 Uhr - Aktien von Rolls-Royce gehen in London um mehr als acht Prozent in die Knie. Der Triebwerkshersteller hat wegen des Shutdown in der Corona-Pandemie einen Mittelabfluss von drei Milliarden Pfund (3,34 Milliarden Euro) im ersten Halbjahr zu verkraften. 9.35 Uhr - Der Goldpreis ist nicht zu stoppen. Die "Antikrisen-Währung" bleibt über der am Mittwoch erstmals seit knapp neun Jahren übersprungenen Marke von 1800 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und kostet 1810 Dollar. Die starke Nachfrage nach dem Edelmetall ist Analysten zufolge ein Zeichen dafür, dass viele Investoren trotz steigender Aktienkurse einen sicheren Hafen suchen. 7.20 Uhr - Folgende Unternehmen werden mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Daimler 37,19 0,90 DIC Asset 12,70 0,66 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)