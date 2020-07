BÖRSEN-TICKER-Starke Konjunkturdaten geben Italiens Börse Auftrieb

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

11.14 Uhr - Die kraftvolle Erholung der italienischen Wirtschaft von den Coronavirus-Folgen ermuntert Anleger zum Einstieg in den dortigen Aktienmarkt. Der Leitindex der Mailänder Börse steigt um ein Prozent. Die italienische Industrieproduktion wuchs im Mai um gut 42 Prozent, fast doppelt so stark wie erwartet. In den beiden Monaten zuvor war sie wegen der Pandemie-Restriktionen um etwa 20 und fast 30 Prozent eingebrochen.

10.10 Uhr - Nach den jüngsten Kursverlusten nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in die europäischen Aktienmärkte. Dax und EuroStoxx50 steigen nach anfänglichen Verlusten um jeweils ein halbes Prozent auf 12.556 und 3279 Punkte.

07.39 Uhr - Ein Auftrag zum Bau und zur Wartung von Windkraftanlagen in Spanien ermuntert Anleger zum Einstieg bei Nordex. Die Aktien steigen vorbörslich um 3,6 Prozent. Das Unternehmen installiere Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 312 Megawatt.