BÖRSEN-TICKER-Varian nach Übernahmeplänen im Höhenflug

03. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

12.42 Uhr - Aktien von Varian Medical Systems legen vor Handelsstart an den US-Börsen 22,7 Prozent auf 175,10 Dollar zu. Siemens Healthineers hatte angekündigt, den US-Krebsspezialisten für 16,4 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Der Kaufpreis bewertet Varian-Aktien mit 177,50 Dollar, was einem Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag entspricht.

10.36 Uhr - Ein überraschend hohes Betriebsergebnis im zweiten Quartal treibt PostNL in die Höhe. Die Aktien des niederländischen Brief- und Paketzustellers steigen bis zu 9,2 Prozent. Der Konzern profitiert davon, dass die Verbraucher in der Corona-Krise immer mehr Waren im Internet bestellen.

10.24 Uhr - Anleger decken sich mit Aktien von Varta ein. Anteilsscheine des Batterieherstellers steigen bis zu 7,2 Prozent. Das Unternehmen bleibt Hauptlieferant für wiederaufladbare Batterien der Headsets von Samsung. Mit dem vereinbarten Liefervertrag wurden die Patentstreitigkeiten mit dem südkoreanischen Konzern beigelegt.

10.04 Uhr - Nach anfänglicher Euphorie über die geplante Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian geraten Aktien von Siemens Healthineers unter Druck. Die Anteilsscheine büßen bis zu 6,1 Prozent ein. “Die Übernahme ist einfach relativ teuer”, sagt ein Händler. Zudem sollen im Zusammenhang mit dem Milliardenzukauf neue Aktien ausgegeben werden.

09.50 Uhr - Nach einem massiven Verlust im ersten Halbjahr trennen sich die Anleger von ihren Aktien des Schweizer Duty-free-Shop-Betreibers Dufry. Die Titel brachen an der etwas festeren Börse in Zürich 6,5 Prozent auf 21,63 Franken ein. “Dufry ist stark betroffen von den derzeit noch immer massiven Einschränkung des weltweiten Reiseverkehrs und der Flugaktivitäten”, erklärte die Analysten von Baader.

08.18 Uhr - Aktien von Siemens Healthineers steigen im Frankfurter Frühhandel 2,8 Prozent. Der von Siemens abgespaltene Medizintechnik-Konzern will für 16,4 Milliarden Dollar den auf Krebs spezialisierten US-Konkurrenten Varian Medical Systems übernehmen.