BÖRSEN-TICKER-MTU Aero nach Hochstufung durch HSBC gefragt

04. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.50 Uhr - Aktien des Münchner Triebwerksherstellers MTU Aero Engines setzen sich mit einem Kursplus von bis zu sieben Prozent an die Spitze des Dax. Die Analysten von HSBC setzten ihre Empfehlung auf “Buy” von zuvor “Hold”. Am Vortag war die Aktie wegen eines Gewinneinbruchs in die Knie gegangen.

09.58 Uhr - Trotz eines Rekordverlusts und der Halbierung der Dividende greifen Anleger bei BP zu. Akien des Ölkonzerns steigen bis zu 6,7 Prozent. Den Analysten von Berenberg zufolge dürfte im Fokus der Investoren vor allem der Strategiewechsel zur Stärkung erneuerbarer Energien stehen. Die Dividendenkürzung sei dagegen nicht unerwartet und auch der Milliardenverlust im Rahmen der Prognose.

08.25 Uhr - Bayer-Aktien geben im Frankfurter Frühhandel 1,8 Prozent nach. Rückstellungen für den Glyphosat-Vergleich in den USA haben dem Pharma- und Agrarchemiekonzern einen Milliardenverlust eingebrockt, der höher ausfiel als erwartet.

07.55 Uhr - Infineon-Aktien ziehen vorbörslich bei Lang & Schwarz 2,5 Prozent an. Den Halbleiterkonzern trifft die Corona-Krise nicht so stark wie befürchtet.

07.35 Uhr - Aktien der Metro legen vorbörslich bei Lang & Schwarz 4,8 Prozent zu. Der Großhandelskonzern erwartet im laufenden vierten Quartal eine Geschäftsentwicklung annähernd auf Vorjahresniveau.