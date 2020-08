MÄRKTE-Anleger decken sich beim US-Luxusmodeanbieter Capri ein

Bangalore, 05. Aug (Reuters) - Anleger greifen beim US-Modeanbieter Capri kräftig zu. Auf dem wichtigen chinesischen Markt sei wieder mehr Nachfrage nach den Luxus-Marken Versace und Jimmy Choo zu spüren, teilte der Konzern mit. Die Umsätze der beiden Edel-Label hätten im ersten Geschäftsquartal auf dem chinesischen Festland in etwa auf Vorjahresniveau gelegen. Capri-Aktien sprangen zu US-Handelsbeginn 14 Prozent nach oben. Auch die Luxuskonzerne LVMH und Kering hatten über eine Belebung der Nachfrage in China berichtet, wo die Corona-Pandemie als erstes entdeckt wurde.

Mit einem Umsatzrückgang von rund zwei Drittel fiel der Einbruch bei der Capri Holding, zu der auch der Taschenanbieter Michael Kors gehört, im ersten Quartal schwächer aus als im Vorfeld erwartet. Der Konzern warnte allerdings davor, dass die Erholung in Europa und Nordamerika langsamer gehen werde. "Wir befinden uns in der Hochsaison, in der die Touristen nach London, Paris, Mailand, Florenz und Barcelona kommen würden. Das sind alles sehr wichtige Städte, in denen wir enormen Umsatz machen", sagte Capri-Chef John Idol. "Natürlich wird das in diesem Jahr nicht passieren, deshalb sind wir weiterhin vorsichtig, was in Europa geschieht.