BÖRSEN-TICKER-Uber-Aktien nach Zahlen auf Verkaufsliste

07. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen: 12.24 Uhr - Die Uber-Aktien werden im vorbörslichen US-Handel mit einem Abschlag von vier Prozent gehandelt. Dem US-Fahrdienst werden die weltweiten Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice-Arbeiter zum Verhängnis. Die Zahl der aktiven Nutzer brauch um fast die Hälfte ein 10.54 Uhr - Die türkische Lira bleibt auf Sinkflug und fällt mit 7,3545 auf ein Rekordtief zum Dollar. Seit Jahresauftakt hat sie damit rund ein Fünftel an Wert verloren. Am Freitag kündigte die Notenbank an, die Offenmarktoperationen zu halbieren, wodurch die Menge an billigem Geld sinkt. Geldmarkthändler wetten inzwischen auf eine Zinserhöhung, obwohl Präsident Recep Tayyip Erdogan das ablehnt. Insidern zufolge stellte Notenbankchef Murat Uysal in Aussicht, dass sich die Ausleihgebühren erhöhten, ließ aber ein mögliches Ausmaß offen. 09.36 Uhr - Die Aktien von SNP Schneider geben 2,3 Prozent nach. Der Softwareanbieter profitiert von der Corona-Pandemie; der Umsatz legte im ersten Halbjahr um 17 Prozent zu, der Auftragseingang wuchs um neun Prozent. Der Betriebsverlust lag im ersten Halbjahr bei 4,9 Millionen Euro. An seiner Prognose hält das Unternehmen fest. 08.01 Uhr - Die folgenden Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Carl Zeiss 91,10 0,65 Meditec Grenke 67,45 0,80