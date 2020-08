BÖRSEN-TICKER-Aramco-Ausblick schiebt Ölpreis an

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.09 Uhr - Optimistische Aussagen von Saudi-Aramco zur weltweiten Energie-Nachfrage geben dem Ölpreis Auftrieb. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um gut ein Prozent auf 44,90 Dollar je Barrel (159 Liter). Vor allem bei der Nachfrage aus Asien habe der saudi-arabische Ölkonzern ein rosiges Bild gezeichnet, sagt Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC.

10.06 Uhr - Die wachsenden Spannungen mit den USA machen Eisenerz-Anleger nervös. Der Streit könne den Export von Stahlprodukten beeinträchtigen, warnt Analyst Cai Biyu vom Brokerhaus GF. Der chinesische Eisenerzpreis fällt um 3,3 Prozent auf 860 Yuan (123 Dollar) je Tonne.

09.52 Uhr - Nach der Zusage von Corona-Hilfen sind in Großbritannien Transportfirmen gefragt. Aktien der Unternehmen Firstgroup, Stagecoach, Go-Ahead und National Express legten in der Spitze zwischen 3,7 und zehn Prozent zu. Die britische Regierung hatte Bus- und Bahnfirmen zusätzliche Corona-Hilfen in einer Größenordnung von 256 Millionen britischer Pfund zugesagt. Dies sei ein klares Zeichen, dass die Regierung alles tun werde, um Busunternehmen durch die Pandemie zu bringen, teilte das Borkerhaus Liberum mit.

09.30 Uhr - Die US-Sanktionen gegen die chinesischen Betreiber der Video-Plattform TikTok und des Messengers WeChat setzen Prosus erneut zu. Die Aktien des Technologie-Investors, der am WeChat-Eigner Tencent beteiligt ist, rutschen in Amsterdam um 3,5 Prozent ab. Damit summiert sich das Minus der vergangenen Tage auf neun Prozent. Tencent büßten in Hongkong im gleichen Zeitraum etwa zehn Prozent ein.

09.59 Uhr - Wegen der Spannungen zwischen den USA und China sowie der Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bleibt das “virtuelle Gold” Bitcoin attraktiv. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um knapp fünf Prozent auf 12.096 Dollar und bleibt damit nur knapp unter ihrem Zwölf-Monats-Hoch der vergangenen Woche.

08.52 Uhr - Die Aktien von Jenoptik werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,13 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 23,42 Euro bedeutet dies ein Minus von 0,6 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)