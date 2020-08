BÖRSEN-TICKER-Schmerzmittel-Zulassung sorgt bei Trevena für Euphorie

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

13.45 Uhr - Die Zulassung des Schmerzmittels Olinvyk durch die US-Behörde FDA sorgt beim Pharmahersteller Trevena für Feierlaune. Aktien der Biotechfirma schnellen vorbörslich mehr als 60 Prozent nach oben. Das Opioid darf nun bei schweren akuten Schmerzen unter Aufsicht wie etwa in Krankenhäusern eingesetzt werden.

13.02 Uhr - Ein Gewinnsprung gibt Barrick Gold Auftrieb. Die in den USA notierten Aktien des kanadischen Edelmetall-Schürfers steigen vorbörslich um 1,3 Prozent. Dank der Goldpreis-Rally der vergangenen Monate verdreifachte die Firma ihren Quartalsüberschuss auf 415 Millionen US-Dollar.

12.55 Uhr - Ein Medienbericht über eine geplante Zusammenarbeit mit Amazon gibt Simon Property Auftrieb. Die Aktien der amerikanischen Immobilienfirma steigen im vorbörslichen US-Geschäft um knapp vier Prozent. Das Unternehmen will dem “Wall Street Journal” zufolge einige frühere Kaufhäuser in Logistik-Zentren für den Online-Händler umbauen.

12.10 Uhr - Die Aussicht auf eine mögliche Übernahme des US-Geschäfts der unter politischem Druck stehenden Video-Plattform TikTok sorgt bei Twitter für Rückenwind. Aktien des Kurznachrichtendiensts ziehen vor US-Handelsstart 5,6 Prozent an. Twitter habe beim chinesischen TikTok-Eigentümer ByteDance Interesse angemeldet, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende. Es sei aber bei weitem nicht sicher, dass Twitter den Software-Riesen Microsoft ausstechen könne, der als Favorit für den Zuschlag bei TikTok gilt. ByteDance bleiben rund 45 Tage, um einen Käufer zu finden. Ansonsten droht ein Geschäftsverbot in den USA.

10.26 Uhr - Das Aus im Achtelfinale der Champions League löst an der Börse einen Ausverkauf bei Juventus Turin aus. Die Aktien des Seriensiegers der italienischen Fußball-Meisterschaft fallen um knapp zwölf Prozent. Der Verein trennte sich zudem von Trainer Maurizio Sarri und verpflichtete Ex-Nationalspieler Andrea Pirlo als Nachfolger.

10.19 Uhr - Drohende neue Spannungen mit Griechenland machen Türkei-Anleger nervös. Sie ziehen sich aus der Währung des Landes zurück und hieven den Dollar auf ein Rekordhoch von 7,3652 Lira. Der Euro notiert mit 8,6464 Lira nur knapp unter seiner Bestmarke. Die Türkei hat seismische Untersuchungen zu vermuteten Gasvorkommen in einer umstrittenen Region im östlichen Mittelmeer angekündigt.

10.09 Uhr - Optimistische Aussagen von Saudi-Aramco zur weltweiten Energie-Nachfrage geben dem Ölpreis Auftrieb. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um gut ein Prozent auf 44,90 Dollar je Barrel (159 Liter). Vor allem bei der Nachfrage aus Asien habe der saudi-arabische Ölkonzern ein rosiges Bild gezeichnet, sagt Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC.

10.06 Uhr - Die wachsenden Spannungen mit den USA machen Eisenerz-Anleger nervös. Der Streit könne den Export von Stahlprodukten beeinträchtigen, warnt Analyst Cai Biyu vom Brokerhaus GF. Der chinesische Eisenerzpreis fällt um 3,3 Prozent auf 860 Yuan (123 Dollar) je Tonne.

09.52 Uhr - Nach der Zusage von Corona-Hilfen sind in Großbritannien Transportfirmen gefragt. Aktien der Unternehmen Firstgroup, Stagecoach, Go-Ahead und National Express legten in der Spitze zwischen 3,7 und zehn Prozent zu. Die britische Regierung hatte Bus- und Bahnfirmen zusätzliche Corona-Hilfen in einer Größenordnung von 256 Millionen britischer Pfund zugesagt. Dies sei ein klares Zeichen, dass die Regierung alles tun werde, um Busunternehmen durch die Pandemie zu bringen, teilte das Borkerhaus Liberum mit.

09.30 Uhr - Die US-Sanktionen gegen die chinesischen Betreiber der Video-Plattform TikTok und des Messengers WeChat setzen Prosus erneut zu. Die Aktien des Technologie-Investors, der am WeChat-Eigner Tencent beteiligt ist, rutschen in Amsterdam um 3,5 Prozent ab. Damit summiert sich das Minus der vergangenen Tage auf neun Prozent. Tencent büßten in Hongkong im gleichen Zeitraum etwa zehn Prozent ein.

09.59 Uhr - Wegen der Spannungen zwischen den USA und China sowie der Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bleibt das “virtuelle Gold” Bitcoin attraktiv. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um knapp fünf Prozent auf 12.096 Dollar und bleibt damit nur knapp unter ihrem Zwölf-Monats-Hoch der vergangenen Woche.

08.52 Uhr - Die Aktien von Jenoptik werden an diesem Montag mit einem Dividendenabschlag von 0,13 Euro gehandelt. Im Vergleich zum Freitagsschluss von 23,42 Euro bedeutet dies ein Minus von 0,6 Prozent.