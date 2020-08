BÖRSEN-TICKER-Festerer Dollar setzt Goldpreis zu

Frankfurt, 12. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.29 Uhr - Der Goldpreis gerät auch wegen des zuletzt festeren Dollar unter Druck. Eine Feinunze (31 Gramm) kostet mit 1879 Dollar 1,7 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Preis liegt damit ungefähr 200 Dollar unter seinem Rekordhoch vom Freitag. “Es sieht so aus, als ob sich etwas Euphorie aus dem Goldmarkt verabschiedet”, sagte Kyle Rodda, Analyst beim Brokerhaus IG Markets. Nun rücke die Marke bei 1800 Dollar in Reichweite. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)