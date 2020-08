BÖRSEN-TICKER-Olympique Lyon nach Sieg über Manchester City gefragt

17. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

09.35 Uhr - Anleger decken sich nach dem überraschenden Sieg von Olympique Lyon gegen Manchester City mit Aktien des französischen Fußballclubs ein. Die Anteilsscheine preschten an der Pariser Börse um bis zu 7,8 Prozent nach vorn. Die Franzosen hatten im Champions-League-Viertelfinalspiel am Samstag mit einem 3:1-Sieg Manchester City aus dem Turnier geworfen.