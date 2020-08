BÖRSEN-TICKER-Bitcoin schnellt auf höchsten Stand seit 13 Monaten

17. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

18.00 Uhr - Bitcoin verteuert sich um 6,1 Prozent und erreicht mit 12.489 Dollar den höchsten Stand seit 13 Monaten. Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus sagte, dabei spiele wohl ein Short Squeeze eine Rolle, bei dem sich einige Leerverkäufer wieder eindecken müssten. Zudem profitiere die Kryptowährung vom schwachen Dollar und von der Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus; viele Investoren nutzten Bitcoin, um ihre Portfolien stärker zu diversifizieren.

12.53 Uhr - Investoren reißen sich auch nach dem kräftigen Kursplus beim Börsengang um die Aktien des Tübinger Impfstoffentwicklers Curevac. Die Papiere schnellen im vorbörslichen Handel um rund zwei Drittel nach oben auf 92 Dollar. Beim Börsengang am Freitag hatte sich der Preis schon auf 55,90 Dollar verdreifacht, ausgegeben wurden die Papiere für jeweils 16 Dollar. Curevac-Chef Franz-Werner Haas hatte am Wochenende eine beschleunigte Zulassung für seinen Corona-Impfstoffkandidaten nicht ausgeschlossen, sich aber nicht zu Details geäußert. Derzeit wird das Mittel in einer Phase I-Studie geprüft.

10.45 Uhr - Die Reisewarnung der Bundesregierung für Spanien setzt der Tourismusbranche zu. Auch die Quarantäne-Anordnung der britischen Regierung für Reisende aus Frankreich drückt die Stimmung im Sektor. Der europäische Branchenindex gibt rund ein Prozent nach. Tui-Aktien büßen sowohl in Frankfurt als auch in London zeitweise mehr als fünf Prozent ein. Aktien der British-Airways-Mutter IAG sinken in der Spitze um 5,5 Prozent. Ryanair-Papiere verlieren bis zu 4,7 Prozent.

09.35 Uhr - Anleger decken sich nach dem überraschenden Sieg von Olympique Lyon gegen Manchester City mit Aktien des französischen Fußballclubs ein. Die Anteilsscheine preschen an der Pariser Börse um bis zu 7,8 Prozent nach vorn. Die Franzosen hatten im Champions-League-Viertelfinalspiel am Samstag mit einem 3:1-Sieg Manchester City aus dem Turnier geworfen.