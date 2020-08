BÖRSEN-TICKER-Lachszüchter Grieg Seafood mit Gewinneinbruch - Aktie taucht ab

Frankfurt, 18. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.46 Uhr - Die Aktien des norwegischen Lachszüchters Grieg Seafood tauchen 8,7 Prozent ab. Der Gewinn des Unternehmens brach auf drei Millionen norwegische Kronen ein und macht dafür unter anderem rechtliche Schwierigkeiten in Neufundland verantwortlich. Weil die Preise in der Corona-Krise schwächelten, will das Unternehmen zudem einige Lachse erst im kommenden Jahr schlachten.

10.00 Uhr - Mit einem Abschlag von bis zu 6,6 Prozent werden die Aktien des angeschlagenen Billigfliegers Norwegian Air gehandelt und gehören damit zu den schwächsten Werten im Osloer Leitindex. Schweden verweigerte dem Unternehmen eine Kreditgarantie.

09.28 Uhr - Die Finanzmarktturbulenzen in der ersten Jahreshälfte 2020 haben den norwegischen Staatsfonds umgerechnet knapp 18 Milliarden Euro gekostet. Das entspricht einem Rückgang des Gesamtanlagenwertes von 3,4 Prozent, wie der weltweit größte Staatsfonds mitteilt. Auch wenn sich die Märkte im zweiten Quartal erholt hätten, sei die Unsicherheit weiterhin groß, sagt der Vizechef des Fonds, Trond Grande. Der Fonds hält Anteile an 9200 Firmen weltweit und investiert darüber hinaus in Anleihen und Immobilien.

08.08 Uhr - Die Rheinmetall-Aktien notieren im Frankfurter Frühhandel 2,3 Prozent fester. Der Düsseldorfer Mischkonzern zog einem Medienbericht zufolge einen Auftrag zum Bau von Lynx-Schützenpanzern in Ungarn an Land.

07.41 Uhr - Um drei Prozent aufwärts geht es für die Tele Columbus-Aktien im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz. Der Kabelanbieter steigerte seinen Betriebsgewinn im abgelaufenen Quartal um 13 Prozent und bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr.

07.36 Uhr - Die Evotec-Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 3,3 Prozent zu. Das Biotech-Unternehmen hat mit dem Pharmaunternehmen Novo Nordisk eine Zusammenarbeit bei Therapien gegen Nierenerkrankungen vereinbart.