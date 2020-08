BÖRSEN-TICKER-Aussicht auf US-Impfstoff-Zulassung schiebt AstraZeneca-Kurs an

24. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

10.20 Uhr - AstraZeneca profitiert von der Aussicht auf eine beschleunigte Zulassung eines in der Entwicklung befindlichen Covid-19-Impfstoffs. Die Aktien des Pharmakonzerns steigen an der Börse in London bis zu 2,5 Prozent. Einem Bericht der Zeitung “Financial Times” zufolge erwägt die US-Regierung, die Zulassung des Mittels für den Einsatz in den USA vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November zu beschleunigen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)