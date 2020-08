BÖRSEN-TICKER-Kupferpreis steigt - Lager der LME leeren sich

24. Aug (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

13.11 Uhr - Leere Regale in den Lagerhäusern der Londoner Metallbörse LME treiben den Kupferpreis in die Höhe. Eine Tonne des wichtigen Industriemetalls kostete mit 6559,50 Dollar 1,1 Prozent mehr als am Vortag. Erstmals seit 2007 waren weniger als 100.000 Tonnen Kupfer in den LME-Hallen gelagert. Dazu komme aber auch Spekulation, sagte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann, weswegen eine Korrektur drohe: “Der Preis hat sich von den Fundamentaldaten gelöst.”

10.43 Uhr - Der Dax weitet seine Gewinne aus und springt wieder über die Markte von 13.000 Punkten. Mit 13.034 Zählern liegt er 2,1 Prozent im Plus.

10.20 Uhr - AstraZeneca profitiert von der Aussicht auf eine beschleunigte Zulassung eines in der Entwicklung befindlichen Covid-19-Impfstoffs. Die Aktien des Pharmakonzerns steigen an der Börse in London bis zu 2,5 Prozent. Einem Bericht der Zeitung “Financial Times” zufolge erwägt die US-Regierung, die Zulassung des Mittels für den Einsatz in den USA vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November zu beschleunigen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)